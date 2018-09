Faut-il interdire le parti ISLAM ?

DéFI, MR, cdH et PS souhaitent interdire le parti ISLAM. Un parti qui dépose des listes en région bruxelloise. Un parti qui s’inspire largement de la charia en proposant, par exemple, de séparer hommes et femmes dans les transports en commun ou d'ouvrir un droit à la polygamie. Des propos qui heurtent tous les démocrates. Quatre partis ont donc annoncé des actions au parlement fédéral. Objectif (avec des nuances entres les 4 propositions): interdire de se présenter aux élections des partis " liberticides " qui remettent en question les libertés publiques. Pour les communales, il est déjà trop tard. Ceci vise les prochaines élections en 2019, voire même plus loin puisque, DéFI et le MR souhaitent un changement de la Constitution ce qui nécessite deux législatures.

DéFI a été le premier parti à plaider une telle interdiction : " rendre inconstitutionnel les partis qui se préparent à utiliser la violence, appellent explicitement la population à l’emploi de la force, ou ont pour but incontestable de détruire les libertés publiques. "

Une décision qui reviendrait à la Cour constitutionnelle. Interdire un parti est évidemment une décision très sensible en démocratie. Il s’agit d’une exception au droit à la liberté d’expression et d’association que certains jugent potentiellement risquée.

Au fond, le débat repose la question de l’attitude de la démocratie face à ses ennemis intérieurs. Faut-il être intolérant avec les intolérants, liberticide avec les liberticides ?

Côté francophone, Ecolo et le PTB n’ont pas déposé de texte.

Le sujet sera au coeur de "Débats Première" ce mardi 4 septembre dès 12h30, sur La Première.