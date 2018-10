Faut-il arrêter d'exporter des armes de guerre?

Your browser does not support iframes.

Dimanche passé, le ministre-président wallon Willy Borsus (MR) a évoqué l’arrêt de toute exportation d’armes vers l’Arabie Saoudite. Une idée soutenue par le Vice-premier ministre Alexander De Croo (Open Vld). Selon lui, c’est l’aspect humanitaire qui doit primer sur cette affaire et il s’appuie sur un paradoxe : "d'un côté, nous investissons pour adoucir la souffrance des Yéménites, et de l'autre on continue, côté wallon, à consacrer de l'argent à cette guerre dans laquelle l’Arabie saoudite est impliquée. Nous ne pouvons devenir la bouche d'égout de l'Europe sur le plan de l'autorité morale". Mais une reconversion est-elle envisageable pour l’industrie, sans faire souffrir les différentes entreprises spécialisées dans la production et la distribution d'armes ?

Depuis l’affaire Khashoggi, la question de l’exportation d’armes à l’Arabie saoudite est remise sur la table. Et comme à chaque fois, le même dilemme revient : faut-il arrêter d’envoyer les armes produites sur notre territoire vers un pays qui ne respecte pas les Droits de l’Homme ? Ou devrions-nous plutôt privilégier notre économie et la sauvegarde des 12.000 à 15.000 emplois wallons ?

Répondre à l’appel allemand ?

Au niveau international, la question se pose également. L’Allemagne et la France, deux des plus grands exportateurs d’armes ne sont pas sur la même longueur d’onde. Angela Merkel a déjà gelé ses exportations vers l’Arabie saoudite et malgré son appel aux pays européens à faire de même, son homologue français Emmanuel Macron, ne s’est toujours pas prononcé. Quant au président américain, Donald Trump, il est difficile d'envisager l'arrêt des ventes d'armes car selon lui, "cela nous fait beaucoup plus de mal qu'à eux".

Quelle position doit prendre la Belgique ? Pour en débattre, Sacha Daout recevra ce soir Valérie Michaux, porte-parole d’Amnesty International, à la table d’À Votre Avis. Plusieurs débutés seront également présents sur le plateau, à savoir Georges Dallemagne (Député Fédéral cdH), Nicolas Tzanetatos (Député Wallon MR) et Hélène Ryckmans (Députée Wallonne Ecolo). Pour compléter la liste des invités, Nico Cué sera là, il est secrétaire général MWB-FGTB et ancien travailleur de la FN Herstal, Luc Mampaey, le Directeur du GRIP (Groupe de Recherche et d’Informations sur la Paix et la sécurité) et enfin Benjamin Peltier, journaliste à " Tout va bien ".

