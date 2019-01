Fausse attaque meurtrière à Ciney : policiers belges et gendarmes français main dans la main

Une fusillade éclate à Ciney et les auteurs, armés, ont pris la fuite à bord d'une Peugeot bleue immatriculée en France. Le but de l’exercice: échanger rapidement les informations avec plus d'une cinquantaine d'interventions et de témoignages inventés pour tenter de retrouver l'auteur des faits.

Un an après la convention de coopération transfrontalière

Organisé dans le cadre des accords de coopération policière et judiciaire transfrontalière dits "Tournai II" et de la convention de Metz du 9 janvier dernier, "cet exercice transfrontalier d'alerte vise à faire circuler l'information le plus rapidement possible lors d'un incident transfrontalier à caractère terroriste", explique le général Bruno Jackers de la Gendarmerie nationale française.

Faire circuler l'information plus vite que le terroriste

Cet exercice transfrontalier d'alerte policière se déroulait à la fois sur les territoires des provinces de Namur et Luxembourg, ainsi que dans la Région française Grand Est. Il a mobilisé, du côté belge, les services de la police fédérale, les services d'information et de communication des arrondissements de Namur et d'Arlon, ainsi que les zones de police locales concernées. Il était par ailleurs coordonné par les gouverneurs des provinces de Namur et de Luxembourg, ainsi que le Préfet délégué à la zone de sécurité et de défense Est. Les résultats et améliorations à apporter aux procédures en cas d'attentat sont attendues pour le 14 février prochain.