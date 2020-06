Fallait-il autoriser la manifestation contre le racisme à Bruxelles, malgré le coronavirus ? Le débat politique fait rage

Les grands rassemblements sont toujours interdits en Belgique, afin de lutter contre l’épidémie de coronavirus. 10.000 personnes pour la manifestation contre les violences policières racistes, c’est un grand rassemblement, même si une grande majorité de manifestants portent des masques.

Le débat, ce lundi matin, dans tous les articles, dans toutes les interviews et même dans tous les posts des réseaux sociaux, c’est : "Fallait-il laisser enfreindre les règles sanitaires, parce que la cause est juste et noble ?"

C’est non pour la NVA, non, pour la première ministre Sophie Wilmès, non pour Denis Ducarme, qui déplore la non-intervention policière, et non, pour David Leisterh, président du MR Bruxellois, qui semble attendre une démission du bourgmestre de Bruxelles Philippe Close, estimant qu'"il devra rendre des comptes" et "assumer".

"J’assume toujours, que ça se passe bien ou ça se passe mal, a répliqué ce matin Philippe Close sur Matin Première. Hier, on a dû faire la balance entre les règles sanitaires – et j’entends les virologues, et ils ont raison – l’ordre public et la liberté d’expression. C’est vrai que dans ce contexte, il eût mieux valu ne pas avoir de gros rassemblement, en même temps il faut entendre la colère qui existe".

Une polémique par jour

Colère qui, rappelle Philippe Close est loin d’être cantonnée à Bruxelles : "Peut-être que le MR ne s’en rend pas très bien compte, mais quand on a des manifestations à Londres, à Berlin, à Budapest, à Paris, partout dans le monde, il faut trouver une solution. Si on n’a pas compris ce qui se passait au niveau de cette manifestation au niveau mondial, alors on n’a rien compris, et la capitale de 500 millions d’Européens ne peut pas rester sourde à ça".