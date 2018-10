Fact-checking: Charles Michel, l'arroseur arrosé?

Ce lundi, lors de son discours de rentrée à la Chambre, Charles Michel a lancé un appel à la vérification des faits. Pour le Premier ministre les "fake-news" constituent aujourd'hui un risque pour le débat démocratique. Et il faut les combattre.

Stimulés par cet encouragement ministériel à montrer (encore) plus de rigueur journalistique (mais surtout alertés par une source à l'ONSS), nous avons voulu vérifier certaines déclarations de Charles Michel.

Jobs, jobs, jobs! Le Premier ministre affirme que 219 000 emplois ont été créés sous cette législature. Les adversaires du gouvernement répliquent souvent qu'il s'agit là d'emplois à temps partiel, de poste d'intérimaires ou de saisonniers.

Sur le plateau du JT sur la Une, Charles Michel répond à cette remarque souvent formulée par l'opposition. "L'opposition ne conteste pas que des jobs sont créés, mais prétend que ce ne sont pas des jobs de qualités." Pour le Premier ministre, ces nouveaux emplois ne sont pas que des emplois précaires. Et Charles Michel s'appuie sur des statistique attribuées à l'ONSS (Office national de Sécurité sociale). "J'utilise les statistiques officielles du département de l'ONSS. Il n'y a pas plus officiel que cela", tient à préciser Charles Michel. "L'ONSS indique que le rapport entre le nombre d'emplois à durée déterminée et à durée indéterminée est exactement le même qu'au début de la législature."

Or, l'ONSS dit que l'Office n'a jamais disposé de ce chiffre. "L'ONSS n'est pas en mesure de dire combien de personnes sont employées aujourd'hui sous contrat à durée déterminée ou indéterminée" nous indiquent le service communication et le service statistique.