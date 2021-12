Face aux mesures sanitaires, certains restaurateurs annulent leurs événements et repas de fin d’année

Covid Safe Ticket, table de 6 personnes maximum ou encore fermeture des établissements à 23 heures Les mesures prises lors du dernier comité de concertation touchent de plein fouet l’Horeca.

Alors que les fins d’année sont habituellement chargées pour les restaurateurs, certains ont décidé de renoncer aux événements et repas de fête à cause de la fermeté des mesures en places.

C’est notamment le cas de Philippe Wiener, restaurateur Bruxellois. D’ordinaire, son établissement affiche complet durant tout le mois de décembre mais cette année, il a décidé de fermer temporairement son restaurant : "Nous fermons trois semaines à Noël parce qu’il y a un comité de concertation le 22 décembre et qu’on ne supporte plus ce stress. Cela fait deux ans que nous travaillons avec un ulcère au ventre parce qu’on se demande si nous pourrons ou non travailler le lendemain", révèle le restaurateur.

Je ne veux plus travailler dans ce contexte-là et encore moins obliger mes équipes à le faire

"Les décisions sont très brutales lors des CoDeCo. On annonce en fin de journée que le lendemain, nous devrons fermer nos portes. Je ne veux plus travailler dans ce contexte-là et encore moins obliger mes équipes à le faire", ajoute-t-il.

Financièrement parlant, le calcul est vite fait pour le restaurateur. Philippe Wiener estime que garder son établissement ouvert coûterait plus cher que de le fermer : "On ne veut plus se retrouver dans une situation où nous sommes ouverts et où nous perdons de l’argent. Je préfère fermer et savoir quelles seront mes pertes que de rester dans l’expectative".

Les Belges se tournent vers les services à domicile

Même si les fêtes de fin d’année n’ont pas la même saveur qu’auparavant pour l’HoREca, certains traiteurs arrivent tout de même à joindre les deux bouts. Baudouin Roberfroid, chef à domicile, remarque que la clientèle habituée des restaurants se tourne vers ses services : "Étant donné que les restaurants ne peuvent pas accepter des tables de plus de six personnes, nous avons plus de demandes pour des chefs à domicile. Les clients viennent vers nous pour rassembler les membres de leur famille et organiser de plus grandes réceptions chez eux".

Pourtant, malgré ce transfert de clientèle, le restaurateur arrive tout juste à tenir le cap et il redoute le prochain comité de concertation du 22 décembre : "Nous avons des incertitudes. Il y a à chaque fois des nouveautés et les gens ont du mal à se remettre à jour. Au final, ils se posent la question de savoir ce qu’ils peuvent encore faire ou accepter."

Loin d’être rassuré, le traiteur constate néanmoins une hausse de 30% de ses commandes pour des livraisons de repas à domicile.