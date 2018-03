Face au coût de la Justice, Koen Geens prône une assurance protection juridique

Plusieurs centaines de magistrats se rassemblaient ce mardi face au palais de Justice de Bruxelles. Leur but: envoyer un appel à l'aide en faveur de la justice belge. Pour eux, elle n'arrive plus à garder la tête hors de l'eau. Nous avons débattu de cette question dans À Votre Avis avec, entre autres, le ministre de la Justice, Koen Geens.

Trois ans après un autre rassemblement important de magistrats sur la place Poelaert devant le palais de Justice de Bruxelles, des centaines de magistrats se réunissaient à nouveau, ce mardi, sur cette place emblématique pour crier leur inquiétude pour une justice agonisante, selon eux.

Et l'un des thèmes abordés dans notre émission est celui du manque d'effectifs. Pour le président de l'UPM (Union professionnelle de la Magistrature), la justice est certes ralentie par la longueur des procédures, mais surtout par une raison : les moyens. Aujourd'hui, la loi exige 102 substituts de plus qu'il en existe aujourd'hui, 161 juges supplémentaires, 800 au niveau du personnel de greffier, explique-t-il. "Vus les chiffres, forcément que pendant que l'on colmate les brèches, on n'a pas le temps de s'occuper de cas qui sont extrêmement complexes".

Manque de candidats ou d'effectifs?

Le ministre de la Justice ne passe pas à côté de la question et affirme: "J'ai publié à maintes reprises les vacations pour ces ressorts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le cadre de Bruxelles et de Hal-Vilvorde a augmenté en raison de la 6ème réforme de l'État. On a recruté énormément pour ces deux ressorts qui ont presque épuisé le reste du pays, surtout Mons, Tournai et le Luxembourg. Ce n'est pas une question de moyens, c'est parce qu'on ne trouve pas les candidats".

La balle est au centre, mais la magistrate Anne Gruwez intervient pour faire une proposition au ministre de la Justice. "Si monsieur le ministre avait la gentillesse de dire "Je donne 100€ de plus par mois à chaque magistrat", peut-être qu'il aurait des candidats. L'important n'est pas de savoir si on a des candidats dans le Luxembourg ou pas, mais bien de conclure que le manque de candidat est dû à un manque de moyens. Les 67 millions donnés par le ministre ont tout juste suffi à payer les experts pour les années passées et à combler les trous".

"L'assurance protection juridique"

De son côté, Julie Friart, qui se trouve du côté des justiciables au cours de ce débat rappelle son calvaire. Dix ans qu'elle veut rendre justice à son fils décédé au cours de sa naissance. Il s'agit pour elle d'une erreur médicale. C'est aussi plus de 30.000€ déjà dépensés en procédures. La prochaine étape, elle l'annonce : "C'est la Cour européenne des droits de l'homme".

En guise de solution face au coût de la justice de nos jours, Koen Geens veut se montrer optimiste et parle notamment d'une assurance protection juridique. "On va le faire à partir de cette année-ci et les primes seront déductibles. Elle vaudra aussi pour les affaires pénales. L'assureur prendra ainsi en charge les frais d'avocat et les autres, jusqu'à un certain plafond qui sera considérable", assure-t-il.

Avec nous sur le plateau : la député PS Özlem Özen, qui s'est déjà souvent levée contre les coûts excessifs de la justice; Pierre Robert, de la plate-forme "Justice pour tous"; l'avocat Antoine Leroy.

Côté justiciables, Silvia Genucchi nous a aussi parlé de sa difficulté à accéder à la justice.