Face au coronavirus, la Défense s’adapte et se tient prête à agir

L’épidémie de coronavirus frappe la société dans son ensemble, la Défense aussi. Les militaires adaptent également leur méthode de travail et répertorient leurs moyens pour voir comment ils peuvent aider à endiguer la propagation du virus.

Après les mesures annoncées mardi par la première ministre, la Défense sensibilise ses équipes : " Tout le personnel de la Défense est prié de suivre au maximum les mesures de prévention afin de prévenir une propagation éventuelle. "

En cas de maladies ou de suspicion de maladies, le personnel doit rester chez lui, avertir son médecin et prévenir son unité ainsi que la médecine du travail. Vidéoconférences, distanciation sociale, télétravail… l’armée belge s’efforce de respecter les règles d’hygiène.

Les cours non essentiels sont annulés ou reportés. Les formations académiques à l’Ecole Royale Militaire sont suspendues et se donneront en e-learning. A l’Ecole Royale des Sous-Officiers, les formations sont suspendues également.

Le personnel non impliqué dans des opérations, entrainement ou activités indispensables à la continuité du service est maintenu en stand-by, en principe à la maison. Objectif : garder du personnel en réserve au cas où.

Missions à l’étranger

La continuité des opérations essentielles à l’étranger de la Défense doit être assurée, cela inclut par exemple les exercices de préparations aux différentes missions.

Une équipe de militaires belges se trouve par exemple dans la base navale néerlandaise de Den Helder pour préparer l'entretien de la frégate Louise Marie.

" L’ambiance est détendue. Les gens respectent les mesures prescrites, l'ambiance est plutôt calme et relax. C'est d'ailleurs étonnant que personne ne soit stressé par cette situation ", témoigne un membre de la mission.

Avant d’ajouter : " Je pense que les militaires aimeraient pouvoir en faire plus. On n'est pas vraiment habitué à rester relativement inactif en cas de crise majeur. Mais on a l'habitude de se préparer à toutes les éventualités et à prendre action dès que la situation le demandera. "

En faire davantage

Ce mardi, la Défense a d’ailleurs affecté deux ambulances militaires à l'Hôpital militaire Reine Astrid (HMRA) de Neder-over-Heembeek pour le transport de patients affectés par le Covid-19 entre hôpitaux.

La Défense conclut : " Nous sommes en contact permanent avec la Santé Publique. Nous répondons dans la mesure du possible le plus rapidement et le plus efficacement possible à ses demandes. Il en va d’ailleurs de même dans le cadre de toute l’Aide à la Nation. "