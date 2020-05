Face à la "taxe corona" du PTB, Theo Francken défend les 1% les plus riches

En marge des débats à la Chambre de jeudi, le député N-VA Theo Francken tire à boulets rouges sur la "taxe corona" proposée par le PTB et défend les plus riches.

Le président de Lufthansa qui a racheté Brussels Airlines est en Belgique ce vendredi pour rencontrer la première ministre Sophie Wilmès. Objectif ? Essayer d’obtenir un soutien financier de la part des autorités belges.

Ce sujet a été largement discuté lors de la séance plénière de ce jeudi à la Chambre. Le PTB rejette l’accord qui est actuellement sur la table : " Ce qui se trouve sur la table est mauvais, de très nombreuses personnes vont perdre leur emploi. Les autorités ne doivent se soumettre aux exigences de Lufthansa et doivent s’assurer que le personnel gardera son travail. Sinon, la Belgique doit reprendre elle-même en mains Brussels Airlines et Brussels Airport ", explique la députée PTB et ancienne syndicaliste à la Sabena, Maria Vindevoghel sur le plateau de la VRT.