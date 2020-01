Face à la polémique, Georges-Louis Bouchez tente de rassurer: "L'Etat unitaire n'est pas ma position politique mais bien un idéal"

A-t-il bien pris la mesure de ses propos? S'attendait-il à ce que son interview passe inaperçue? Ou, au contraire, faut-il y voir - on en doute - un ballon d'essai dans le cadre de sa mission d'informateur royal? Quoiqu'il en soit, la sortie médiatique du président du MR et informateur royal Georges-Louis Bouchez focalise toute l'attention du monde politique.

Dans une interview accordée au magazine "Wilfried", le Montois déclare être "pour un Etat unitaire". Entendez par là la fin du modèle fédéral belge avec ses trois Régions et ses trois Communautés. Pour Georges-Louis Bouchez, "il faudrait tout remettre au niveau fédéral" car, explique-t-il, les régionalisations de compétences n'ont apporté rien de bon. Les propos sont lâchés... et ils font beaucoup de bruit dans un pays comme la Belgique où la plupart des élus appellent à des Régions fortes, et où le nord du pays aspire à une nouvelle réforme de l'état.

Vives réactions politiques

Le président de la N-VA Bart De Wever apprécie peu cette sortie médiatique. "Ce que Bouchez propose nous renvoie au 19ème siècle. Cela témoigne d'un manque de vision historique". Bart De Wever ajoute que l'unitarisme "fonctionnait quand les Flamands étaient des citoyens de second rang dirigés par d'autres qui ne parlaient pas néerlandais".

Du côté du CD&V, le président des jeunes et candidat malheureux à la présidence du parti, Sammy Mahdi, relève que "plus d'un électeur sur cinq du Vlaams Belang soutient cette vision unitaire. Les élections de 2024 seront extrêmement excitantes. Mais d'abord, ne faut-il pas former un gouvernement fédéral?"

C'est ce que demande également le ministre wallon Jean-Luc Crucke du MR: "L'urgence est de former un gouvernement fédéral". Avant d'ajouter qu'"on peut discuter de tout et se poser les bonnes questions. Y a-t-il encore des compétences qui doivent être transférées vers les Régions?". A l'inverse de son président de parti, Jean-Luc Crucke plaide lui pour "quatre Régions fortes pour un pays fort" car souligne-t-il, "on a régionalisé dans ce pays car cela ne fonctionnait pas".

"Pas ma position politique, mais un idéal"

Interrogé ce matin sur La Première, Georges-Louis Bouchez tempère la portée de ses propos. "Ce n'est pas ma position politique mais un idéal. Je sais qu'il n'est pas la réalité, et il n'entre pas en ligne de compte quand je négocie des accords politiques". L'informateur royal ajoute d'ailleurs que "cela n'a rien à voir avec la mission actuelle".

Voilà pour la précision, certainement bien utile, même si elle ne mettra sans doute pas fin rapidement à la polémique soulevée.