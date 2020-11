Face à la crise sanitaire, les commerçants se réinventent : nouveaux marchés, produits adaptés, clients diversifiés

Fini donc les pâtisseries de grande taille. Marie a dû revoir ses modes de production et cela n’a pas été simple. "Au premier confinement, je faisais deux Javanais, deux Misérables, trois Merveilleux. Ça prend beaucoup plus de temps que de faire trois grands gâteaux pour un mariage. En chiffre évidemment, c’est autre chose. Mais au moins, j’ai travaillé. Et ça m’a rendu heureuse", précise cette pâtissière.

Jamais elle n’aurait imaginé vivre une année si compliquée. La crise sanitaire, le confinement, les interdictions de réunions familiales ont eu une conséquence immédiate pour son commerce : "Mon business c’est entre autres les ménages qui commandent un gâteau pour un anniversaire mais c’est aussi beaucoup de mariages, de communions, de grosses fêtes. Tout cela évidemment est à l’arrêt. On a donc essayé de se recentrer sur monsieur et madame tout le monde qui ont eu, pendant le confinement, envie de se faire plaisir. Les mélocakes, les macarons, les petites choses".

Considéré comme non essentiel, le commerce de Stéphanie est fermé depuis le début du confinement. Interdiction pour elle d’accueillir des clients dans son magasin. Alors elle a lancé une plateforme en ligne pour vendre ses articles. "C’est très difficile de s’en sortir juste avec un webshop, nous explique-t-elle. J’ai aucune connaissance en webdesign ni en référencement, ni en photo. C’est aussi un autre métier prendre des photos des articles. Il y a beaucoup de travail à faire, mettre en ligne, aller livrer les commandes, et puis aussi tout le packaging qu’on met en place, les cartons, les papiers, les petits mots. Toutes des petites choses qui ont un coût et qu’on n’a pas quand on a un commerce général. Ce n’est pas la même chose et il faut se réinventer si on veut survivre à cette crise".

Trouver de nouveaux clients, c’est aussi le défi de la brasserie bruxelloise "En Stoemelings". Samuel Languy, l’un des cofondateurs de cette brasserie née il y a cinq ans, nous attend derrière le bar. "On est un peu en activité réduite car, habituellement, on a une production qui se rapproche de 1500 hectolitres à l’année. Pour vous donner une idée, c’est 8000 bouteilles de 33 cl qui vont sortir chaque semaine de la brasserie. Donc il y a quand même une certaine cadence", nous dit, sans une certaine fierté, ce jeune entrepreneur de 30 ans.

Les bars, les cafés, les restaurants représentent 50% de la clientèle de cette brasserie. Alors depuis la fermeture de l’horeca, Samuel et son équipe ont dû chercher de nouveaux partenaires. "Après le premier confinement, on a complètement changé notre stratégie commerciale. On a plus visé les supermarchés, et tous les magasins, soit les petits magasins, les petites épiceries, les night shops. La deuxième décision, c’était de relancer vraiment le e-shop, de mettre de l’effort dedans, de l’effort de communication, un peu de budget marketing".

Tapis roulant

Un peu plus loin, des collaborateurs s’activent autour de la chaîne d’étiquetage. Les bouteilles se suivent sur le tapis roulant qui les emmène. La brasserie compte 8 travailleurs. "Aucun d’entre nous n’a été mis au chômage lors de ce deuxième confinement", nous explique Samuel. "On s’en sort mais quand même avec des difficultés. On va avoir recours à des crédits spéciaux de la région car on ne peut pas passer notre année comme ça. On n’est pas rentable. Mais bon, ce sont des petites pertes. On a vraiment réussi à éviter la catastrophe", lâche-t-il avec soulagement.

En revanche, la crainte est pour l’avenir : "Au premier confinement, on avait l’été qui arrivait. On se disait que ça allait aller avec les terrasses, qu’il y allait y avoir quelque chose, un engouement. Là, on est quand même en hiver. On va arriver sur janvier-février. Pour nous, c’est toujours des mois qui sont les plus ternes du point de vue des affaires".

Pendant que nous discutons, un autre employé charge des caisses de bouteilles dans une camionnette. "Nous nous sommes aussi lancés dans la livraison" explique Samuel. Notre regard est alors attiré par le t-shirt de l’employé. Une inscription bien visible apparaît sur le dos de son t-shirt : "Het is ça va !". Tout un symbole en cette période ! "Eh oui, il faut garder espoir", nous glisse Samuel.