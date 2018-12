Face à la colère sociale, la France doit-elle abandonner l'Euro ?

Et si le phénomène des gilets jaunes s’expliquait en grande partie par la monnaie unique ? C’est ce que pensent plusieurs intellectuels influents en France (Emmanuel Todd et Jacques Sapir entre autres). Ils jugent que l’euro a affaibli l’économie française et appauvri une partie de la population. Surtout depuis la crise de 2008. Pour eux, l’euro a un inconvénient majeur pour la France. La monnaie unique a un taux de change trop élevé qui engendre une perte de compétitivité. L’économie française aurait perdu des parts de marché dans le monde ce qui expliquerait les reculs en matière de pouvoir d’achat et donc au bout du compte, les gilets jaunes.

Pour ces économistes, il faut relancer la demande interne par des investissements massifs et des mesures sociales. Des politiques impossibles à mener avec les règles budgétaires actuelles.

Pour sortir de la crise des gilets jaunes, il faudrait donc que la France en revienne au franc et dévalue sa monnaie. La même question se pose également en Italie.

