Face à l'afflux de bénéficiaires, les CPAS estiment être arrivés "au bout des possibles"

Face à l'afflux de nouveaux bénéficiaires et au manque chronique de moyens, les CPAS wallons sont "arrivés au bout des possibles", a estimé Luc Vandormael, le président de la Fédération des CPAS de Wallonie, mercredi, en marge de la présentation des grands enjeux de la rentrée pour les centres publics d'action sociale.

Au cours des 15 dernières années, le nombre de bénéficiaires du CPAS a bondi de 70% en Wallonie. Au 1er janvier 2021, 73.925 personnes y bénéficiaient d'un revenu d'intégration et 3484 d'une aide complémentaire. Sur la même période, le nombre de travailleurs des CPAS n'a progressé que de 18% à quelque 21.000 équivalents temps plein (ETP). Une situation qui risque d'empirer dans la foulée de la crise sanitaire et des inondations du mois de juillet, a prévenu le président de la fédération.

Nous sommes le dernier rempart social

"Cette progression constante nous pousse à nous interroger sur un modèle qui date des années '70. A l'époque, on comptait 8.000 minimexés en Belgique. Aujourd'hui, il y a plus de 77.000 bénéficiaires du CPAS rien qu'en Wallonie. Nous sommes le dernier rempart social. Après nous, il reste l'aide alimentaire et la rue. Mais avec les moyens actuels, on arrive au bout des possibles. On ne peut pas faire saigner une pierre", a-t-il averti.