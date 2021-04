Fabrice Murgia, Directeur du Théâtre National à Jeudi en Prime : "Nous sommes une arme pour défendre l’adhésion de la population" (aux mesures Covid)

Quand on lui demande ce qu’il attend du Comité de concertation qui se tiendra ce vendredi, le Directeur du Théâtre National répond : "on n’attend plus grand-chose". Le principal espoir, c’est le plan "Event Confederation", posé sur la table par le secteur culturel lui-même et qui envisage le déconfinement des lieux de culture comme les salles de spectacles. Ce plan "est entre les mains du Gems (les experts) et du ministre Vandenbroucke", précise Fabrice Murgia qui rappelle qu’en octobre et novembre dernier, les salles de spectacles ont eu "un grand test", "avec des protocoles" sur les bases desquels il doit être possible de redémarrer les activités culturelles.

Pour les acteurs du monde culturel, il est urgent de leur permettre d’accueillir à nouveau du public. Les mesures de fermeture ne peuvent durer éternellement. "Une crise, ça passe. Après un an, on ne peut plus dire qu’on est dans une crise", déclare Fabrice Murgia, dans ce contexte où il est temps de proposer autre chose comme solutions que l’arrêt pur et simple des activités culturelles. Fabrice Murgia dit cependant comprendre "parfaitement la mission impossible devant laquelle se trouvent les décideurs du pays".

Le plan "Event Confederation", mis en avant par le secteur culturel envisage ces alternatives et prévoit de rouvrir les salles progressivement, en fonction de l’évolution du contexte sanitaire. "Les théâtres veulent ouvrir pour 40, 50, 100 personnes, en intérieur et quand les gens seront vaccinés et qu’il y aura moins de gens dans les soins intensifs, on augmente les jauges", explique Fabrice Murgia.

Bref, tenir compte de la situation particulière de chaque lieu de spectacle.