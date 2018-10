Choix du F-35: quels sont les avantages et les inconvénients du remplaçant du F-16

Sauf énorme surprise, ce sera le F-35 qui équipera l'armée belge à partir de 2023. Un appel d'offres avait été lancé en avril 2017. S'il fait le choix de ce modèle, le gouvernement belge passera commande de 34 appareils auprès l'avionneur américain Lockheed. Pas d'avion européen donc, mais ce choix ne sera pas une surprise.

L’achat du F-35 c’est un peu en effet chronique d’un achat annoncé tant l’appareil fabriqué par Lockheed fait figure de favori depuis le début.

Avantages

Ce contrat reste loin du "marché du siècle" qui avait vu la Belgique acheter 160 F-16 dans les années 70. Ici, il en coûtera un peu moins de 4 milliards d’euros pour les 34 appareils.

L’armée belge a ses habitudes avec Lockheed à qui elle achète des appareils depuis plus de 50 ans. Cela a joué dans ce marché.

Depuis le début, il est apparu assez clairement que les faveurs des militaires penchaient vers le F-35. C’est d’abord le seul appareil de "5e génération" et les pilotes préfèrent bien évidemment disposer d’un matériel de pointe De plus, les aviateurs belges entretiennent de longues et très anciennes relations avec Lockheed qui a fourni à la Belgique les F-104 dès 1963 et assure toujours le suivi des F-16. De quoi tisser des liens.

Le F-35 était en effet le seul candidat dit de "5e génération", soit un avion furtif, de très haute technologie et d’une maniabilité exceptionnelle, paraît-il.

Autre avantage: il peut emporter les bombes atomiques américaines. Les Etats-Unis exigent que seuls des appareils US remplissent cette mission. Le gouvernement belge tenait à maintenir cet engagement.

Inconvénients

Mais l'appareil reste loin d'être au point. Il est toujours en phase d'essai et d'ailleurs un F-35 s'est écrasé le mois dernier aux Etats-Unis. Même le Pentagone émet des doutes sur les capacités opérationnelles réelles de ce nouvel avion.

Enfin, l'avion de Lockheed coûterait très cher à l'entretien. Le gouvernement table sur 15 milliards € sur les 40 années de vie estimées des nouveaux appareils. Cela pourrait être beaucoup plus.

Les USA garderaient la main sur son développement et les retombées économiques seraient réduites et privilégieraient essentiellement la Flandre qui soutient le choix de Lockheed depuis le début.

Politiquement, Charles Michel avait affirmé vouloir être dans le "cockpit européen" de la Défense. Ce choix transatlantique plutôt qu’européen affaiblit sa position.