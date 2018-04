F-16: Steven Vandeput ne veut pas revenir sur les décisions qui ont été prises

La procédure pour le remplacement des F-16 va se poursuivre, a assuré jeudi matin le ministre de la Défense Steven Vandeput (N-VA), lors de l'émission De Ochtend sur la VRT. "Nous devons poursuivre avec les décisions que nous avons prises", a-t-il déclaré au lendemain d'une séance marathon de la commission Défense de la Chambre consacrée au dossier.

Des experts de la force aérienne américaine et du constructeur Lockheed Martin y ont notamment affirmé que prolonger la durée de vie des F-16 serait compliqué et particulièrement coûteux. "Il n'est pas possible de prolonger leur durée de vie certifiée sur base des informations disponibles", a ainsi indiqué le colonel Jeff Gates.

Cette conclusion semble contredire les documents de Lockheed Martin rendus publics par le sp.a. "Hier/mercredi, l'affirmation selon laquelle ces appareils pouvaient continuer à voler comme ça a clairement été réfutée. Nous devons oser poursuivre avec les décisions que nous avons prises", a répété Steven Vandeput. "À l'heure actuelle, les F-16 sont encore de bons avions mais ce ne sera pas toujours le cas. Nous devons les remplacer", a-t-il ajouté.

Steven Vandeput ira jusqu'au bout

Malgré la demande de l'opposition de suspendre l'achat de nouveaux avions, le ministre s'est engagé à boucler la procédure d'attribution à propos de laquelle il devrait prochainement recevoir un rapport qu'il transmettra au gouvernement. "Je ne doute pas que la bonne décision sera prise", a encore déclaré Steven Vandeput, qui affirmait vendredi dernier qu'"aucune faute professionnelle n'avait été commise".

Interrogé dans Matin Première sur la RTBF, le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders a quant à lui estimé que "la Belgique doit assumer son rôle en terme de défense". Et dans ce cadre, "ces F-16 devront être remplacés, que ce soit dans cette première moitié de l'année, dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent".