F-16 détruit à Florennes : "Un accident comme ca, c'est presque impossible"

Que s'est-il passé exactement hier à la base aérienne de Florennes où une explosion à détruit un avion F16 de l'armée belge et blessé un militaire.

Parmi les pistes évoquées, la plus insistante est un tire accidentel d'un F16 sur un autre, alors que les avions était au sol, en cours de maintenance par les techniciens spécialisés.

Dans un communiqué, La Défense déclarait hier qu'"un incendie s’est déclaré au cours de travaux de maintenance sur un F-16. L'avion a brûlé. Un deuxième avion a subi des dommages collatéraux".

Une enquête a été ouverte. Le Parquet fédéral est descendu sur place.

Peu d'informations

C'est à peu près tout ce que l'on savait... Pas grand chose donc. Et pourtant, l'affaire est importante. Un F-16 de l'armée belge coûte, même en fin de vie, plusieurs millions d'euros.

Le commandant de la base de Florennes, le colonel Didier Polomé, est rentré d'urgence de la base aérienne de Siauliai en Lituanie. Il y supervisait la participation des F16 belges à la mission de police aérienne de l'Otan baptisée "Baltic Air Policing". Il explique son incompréhension: " En arrivant ici, je me dis que ce n'est pas possible, un accident comme celui-là est presque de l'ordre de l'impossible. C'est certainement une suite de petites circonstances qui, au départ , n'ont peut-être aucune importances. C'est rarement la faute d'une personne qui aurait pris UNE mauvaise décision. Les deux volets de l'enquête c'est principalement la sécurité aérienne par une équipe spécialisée en accident d'avion, eux vérifient plusieurs aspects, dont l'aspect technique de la chose: est-ce qu'il y aurait eu une défaillance au niveau du matériel. Et puis il y a l'aspect juridique qui va analyser les fautes possibles humaines. Et analyser, si faute il y a eu, si l'erreur était intentionnelle ou pas."

Le colonel Polomé estime que l'enquête prendra plusieurs semaines, voir plusieurs mois.