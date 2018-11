Extrêmes droite et gauche sont identiques, réagit la présidente de l'Open Vld

"Les extrêmes gauche et droite sont une même image dans un miroir. Des symboles d'une liberté restreinte et d'oppression", a réagi samedi Gwendolyn Rutten, présidente de l'Open Vld, à l'entrée du PTB/PVDA dans une majorité communale à Zelzate (Flandre orientale). "Même si vous comprenez leur analyse ou si vous les trouvez sympathiques... Leurs principes détruisent la démocratie libérale. C'est pourquoi nous ne coopérons jamais avec eux", a-t-elle ajouté dans un message posté sur Twitter.C'est la première fois que le parti radical de gauche intègre une majorité communale en Belgique. Le bourgmestre sortant de Zelzate Frank Bruggeman, dont la liste VLD-SD était sortie vainqueur des élections communales le 14 octobre, s'est dit déçu de cet accord entre le PTB/PVDA et le sp.a. Il y voit des similitudes avec une "rupture du cordon sanitaire" contre le Vlaams Belang, parti d'extrême droite.