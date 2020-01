Extrême droite : faut-il renoncer au cordon sanitaire médiatique ?

Faut-il débattre avec l’extrême droite ? Oui pour PTB, dont le porte-parole Raoul Hedebouw assumait dans Le Soir ce mercredi, l’interview croisée entre les présidents du PTB et du Vlaams Belang en décembre, dont le cliché a créé la polémique au sud du pays. A l’ère des réseaux sociaux, faut-il repenser le cordon sanitaire médiatique ? Pour en parler sur le plateau de CQFD, deux invités : Charlie Le Paige, responsable du PTB à Charleroi, et Patrick Dupriez, président d’Etopia (Centre d’animation et de recherche en écologie politique).

Débattre avec le président du Belang, c’est le considérer comme un interlocuteur politique normal

Charlie Le Paige défend la ligne de son parti, le PTB, et balaye la polémique liée au cliché pris de Peter Mertens et Tom Van Grieken, invitant à aller relire l’interview politique : "le journaliste lui-même remarque à quel point il y a antagonisme entre les deux présidents". Pour le responsable du PTB à Charleroi, "il faut aller débattre en Flandre avec le Vlaams Belang pour la bonne et simple raison que le cordon sanitaire médiatique a déjà sauté côté néerlandophone depuis des années […] La question, c’est comment, comme homme politique de gauche, peut-on combattre une extrême droite banalisée côté néerlandophone ?". Et pour le PTB, il faut aller à la confrontation et offrir une réponse argumentée.

Pour Patrick Dupriez, débattre avec l’extrême droite reste une mauvaise idée. "Il faut certes aller lire cet article mais la photo, l’interview croisée est un message politique explicite et implicite plus fort que le contenu de l’article que peu de gens liront", estime le président d’Etopia, "et aujourd’hui, tout ce qui peut contribuer à légitimer les acteurs, les thèmes et les termes de l’extrême droite est mauvais pour notre démocratie. Donc débattre face à face avec le président du Vlaams Belang, c’est le considérer comme un interlocuteur politique normal, et ça c’est inacceptable".