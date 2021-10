Extinction Rebellion et les Gilets jaunes ont siégé devant le Parlement wallon

Une centaine de personnes ont siégé samedi devant le parlement wallon, à Namur, à l'initiative du mouvement Extinction Rebellion (XR) et de Gilets jaunes. L'assemblée citoyenne réclame notamment "une transition écologique et sociétale majeure", indiquent leurs représentants.

Certains des manifestants étaient venus munis d'une chaise afin d'imiter les parlementaires. L'objectif du rassemblement était également de définir des mesures qui soient "juridiquement contraignantes" concernant les politiques sociale et écologique. "Nous ne sommes plus très loin de la fin d'un monde qui a déraillé et nous conduit au précipice", a expliqué XR pour justifier l'action. "L'heure est donc aux décisions politiques courageuses et socialement justes, faute de quoi la seule alternative qui restera sera la révolution ou la misère la plus noire."

En outre, les organisateurs revendiquent "l'instauration d'une assemblée citoyenne wallonne qui soit représentative de la population et transcende les intérêts partisans de la majorité des professionnels de la politique". "Cet événement sera répété autant de fois que nécessaire et en mobilisant un nombre de croissant de participants, jusqu'à ce que notre demande soit entendue et traduite dans les faits", ont-ils encore précisé.

La manifestation, encadrée par la police, a commencé à 14h00 et s'est terminée peu avant 17h00. Elle a eu peu d'impact sur la circulation dans la mesure où elle était statique et limitée à la rue Bord de l'eau. Aucun réel débordement n'a été à déplorer, selon la police.