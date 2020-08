Explosions à Beyrouth : un avion B-FAST décolle pour le Liban mais sans équipe d’intervention

Toute la presse nationale était invitée à se rendre à l’aéroport de Melsbroek en cette fin d’après-midi. Objectif, assister aux préparatifs du départ de l’avion B-FAST vers le Liban et dévoiler sa cargaison. L’avion arrivera dans la nuit à Beyrouth, soit 4 jours après les explosions qui ont ravagé une partie de la capitale libanaise et son port.

Aujourd’hui, la raison de ce départ tardif est notamment due aux autorités libanaises elles-mêmes qui ont pris du temps pour déterminer et faire savoir le type d’aide dont elles avaient besoin. Il faut dire que depuis le jour des explosions, l’aide internationale afflue de toute part. Aussi bien les Libanais que Belges devaient se coordonner pour ne pas faire doublons avec d’autres équipes d’intervention internationales.

Uniquement du matériel

Cette intervention de B-FAST qui part en mission réunit généralement des équipes de la protection civile, de la police, de l’aide médicale urgente et des pompiers. Cette fois, ce ne sera pas le cas. Les autorités libanaises ont estimé ne pas avoir besoin de ce type d’aide.

L’avion qui décollera ce soir à 20H aura à son bord du matériel médical urgent et humanitaire en faveur des victimes de l’énorme explosion. 10.000 kits de survie seront à bord. Les ravages sont considérables et, outre les morts et les blessés, de nombreuses personnes se retrouvent sans toit. Afin de les secourir, des équipements d’accueil seront également acheminés.

Depuis que la catastrophe s’est produite, Le gouvernement par la voix de son ministre des Affaires étrangères Philippe Goffin, était également disposé à envoyer une équipe multidisciplinaire au Liban, constituée de membres de la Protection civile spécialisés dans la détection de substances dangereuses, de membres de la composante militaire de la Défense en vue de la réalisation d’une évaluation complémentaire des besoins médicaux, du Centre des grands brûlés de Neder-over-Heembeek ainsi que de quelques experts chargés d’encadrer la mission. Les autorités libanaises estiment donc que le pays n’a pour l’instant plus un besoin urgent de secouristes supplémentaires sur place, mais plutôt de biens humanitaires.

Des fonds pour la Croix-Rouge

Le vice-Premier ministre et Ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo, a dans le même temps décidé d’allouer un budget d’un million d’euros à la Croix-Rouge pour faire face à l’urgence médicale locale.

Il s’agit selon lui, d’une réorientation d’une partie des fonds humanitaires dans le cadre de l’enveloppe budgétaire existante. Parallèlement, il est également en contact avec des ONG et des organisations humanitaires internationales dans l’optique d’accroître les efforts humanitaires.

Le dernier bilan des explosions de mardi dans le port de Beyrouth fait état de 154 morts et 5000 blessés.