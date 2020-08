Explosions à Beyrouth : le Liban demande l’appui de la Belgique et de l’Union européenne, l’aide se prépare

La Belgique est prête à offrir de l’aide humanitaire. "La situation est dramatique", explique Philippe Goffin le ministre des Affaires étrangères au lendemain de la terrible explosion qui a ravagé une partie de Beyrouth, la capitale du Liban.

Philippe Goffin, a parlé avec les autorités libanaises en place à Bruxelles mais aussi à Beyrouth. La Belgique et l’Union européenne ont reçu une demande officielle d’aide de la part du Liban. "Nous aurons une réunion cet après-midi, nous allons analyser la situation avec les autres pays de l’Union Européenne pour coordonner notre aide", explique Philippe Goffin.

Quant à l’envoi d’une équipe de secours B-Fast le ministre temporise : "On se tient prêt on va d’abord voir où nous serons vraiment utiles. Mais la Belgique reste disponible et nous enverrons une équipe sur place dès qu’on aura identifié les demandes du Liban pour les aider le mieux possible".

L’Hôpital des grands brûlés de Neder-Over-Heembeek pourrait aussi accueillir des victimes. "C’est aussi une option qui est sur la table car nous avons une réelle expertise dans ce domaine. Donc s’il faut mettre des places à disposition, nous le ferons aussi", ajoute Philippe Goffin.

"C’est le chaos total sur place, les informations que nous recevons sont vraiment terribles. Il faudra des nombreuses semaines avant que la situation revienne à la normale", conclut le ministre.

L’analyse est donc en cours pour savoir ce dont a besoin le Liban pour se remettre de cette catastrophe. En attendant que l’Europe se coordonne, la France a déjà envoyé des secouristes sur place.