Explosions à Beyrouth: la Belgique se dit prête à offrir de l'aide au Liban

La Belgique est prête à offrir de l’aide humanitaire. C’est ce que nous confirme ce matin le porte-parole des Affaires étrangères Karl Lagatie au lendemain de la terrible explosion qui a ravagé une partie de Beyrouth, la capitale du Liban.

Il explique que le ministre des Affaires étrangères Philippe Goffin,a parlé avec l’ambassadeur libanais en place à Bruxelles. À la fois, pour montrer la solidarité de la Belgique, mais aussi pour offrir une aide effective. Pour le moment aucune demande spécifique du Liban n’a été formulée. Une demande d’aide qui pourrait arriver aujourd’hui. Philippe Goffin aura un contact avec son homologue libanais dans la journée.

"Ensemble ils examineront ce qui est précisément nécessaire et comment la Belgique peut les aider d’une manière la plus efficace possible parce que les dégâts sont énormes. Une grande partie du port a été détruite. Il faut examiner où les bateaux pourront accoster", explique Karl Lagatie.

L’idée d’envoyer une équipe de secours B-Fast est envisagée mais c’est encore trop tôt pour décider. La Belgique attend les demandes du Liban.

Quant à savoir dans quels délais la Belgique peut venir en aide au Liban, "Ça dépend de ce dont les Libanais ont besoin. On le fera dans un cadre européen pour être le plus efficace possible", ajoute Karl Lagatie.