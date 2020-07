Exclusivité RTBF : voici le plan du gouvernement fédéral pour affronter la deuxième vague de coronavirus en Belgique

La circulation des informations par le biais des centres d’appels, des médecins généralistes et des autres acteurs sera mise au point et suivie en détail. Enfin, un stock stratégique roulant de matériel de protection a déjà été distribué aux hôpitaux et prestataires de soins de première ligne. Un stock stratégique solidaire a en outre été constitué.

Le fédéral mise aussi sur une meilleure communication vers les professionnels des soins de santé et vers les responsables des entités fédérées, communautaires et communales.

La deuxième ligne de défense concerne la façon d’intercepter une nouvelle vague en fonction de cliquet ou de seuil de contamination et ainsi de passer plus facilement à l’action . Le fédéral déterminera le risque de contamination ou le niveau de menace et prendra ensuite des mesures ciblées et concrètes.

Quand un certain seuil de contamination est dépassé. Des décisions seront prises sur :