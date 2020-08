Examen en médecine et dentisterie : 4373 inscrits attendus vendredi à la première épreuve

Ce sont 4373 inscrits qui sont attendus vendredi à la première épreuve de l’édition 2020 de l’examen d’entrée en médecine et dentisterie, organisée en présentiel et de manière décentralisée pour convenir à la décision du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a annoncé jeudi en fin de journée l’ARES (Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur).

Parmi eux, 3763 (86% des inscrits) se destinent à la médecine et 610 (13,9% de l’ensemble) à la dentisterie. Cette proportion est similaire à l’édition 2019. Les participants sont à 66,5% des femmes et à 33,5% des hommes. Il y a 64% de personnes résidentes pour 36% de non-résidentes. Il s’agit d’une première épreuve pour 3421 candidats.

Outre l’annulation de l’épreuve du mois de juillet remplacée par une deuxième épreuve le 12 septembre, les principaux changements par rapport à l’an dernier concernent la décentralisation du lieu de passage de l’examen et les mesures sanitaires imposées. L’examen sera ainsi organisé au sein des universités qui proposent un 1er cycle en médecine ou dentisterie, à savoir l’ULiège, l’UCLouvain, l’ULB (Université libre de Bruxelles), l’UMONS et l’UNamur. Près d’une centaine de locaux seront occupés de façon à respecter la limite de 100 personnes maximum par pièce.

Un peu plus de 500 surveillants encadreront l’épreuve. Depuis 2018, 4 cas de fraudes avérées ont été référencés.

120 questions à choix multiples

L’examen comporte 120 questions à choix multiples réparties le matin et l’après-midi en deux séries de 60 questions portant sur les 8 matières évaluées : 4 matières scientifiques (chimie, biologie, physique, mathématiques) d’une part, et 4 matières relatives à la communication et à l’analyse critique de l’information (raisonnement, communication, éthique, empathie) d’autre part.

Ceux qui auront obtenu une moyenne d’au moins 10/20 pour chacune des deux parties et un minimum de 8/20 pour chacune des 8 matières obtiendront leur attestation de réussite. Les candidats non-résidents pourraient faire l’objet d’un classement si leur nombre excède 30% des réussites.

Le Jury est composé de 10 académiques proposés par les universités et désignés par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les résultats individuels seront consultables en ligne dès le 2 septembre. Ceux n’ayant pas réussi l’épreuve seront automatiquement inscrits à la seconde session du samedi 12 septembre. Ceux ne l’ayant pas présentée pourront s’inscrire du 2 au 5 septembre.