Evelyne Huytebroeck désignée co-présidente de la fédération des partis verts européens

Evelyne Huytebroeck, ancienne secrétaire fédérale du parti Ecolo et ministre notamment, a été élue ce dimanche co-présidente de la fédération des partis verts européens (European Green Party) qui réunit une quarantaine de partis en Europe.

L'autre co-président est Thomas Waitz, ex-député européen expert en matière d'agriculture et d'alimentation durable.

"À l'heure des urgences climatiques, des victoires de nombreux partis verts en Europe et dans le monde, il est important de renforcer la collaboration entre les écologistes au-delà des frontières nationales. Je veux aussi poursuivre notre ouverture vers la société civile et toutes celles et ceux qui agissent pour une vraie transition vers un monde plus vert et durable", a déclaré Evelyne Huytebroeck lors de son élection, selon un communiqué du parti Ecolo.

"Engagée comme écologiste en Belgique depuis 1982, députée, ministre et élue locale, je veux aujourd'hui partager mes expériences mais surtout soutenir nos militants et élus partout en Europe", ajoute-t-elle.