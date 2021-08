Evasion de la prison de Gand : retour sur des évasions qui ont marqué l’histoire pénitentiaire

Cela rappelle, dans de toutes autres proportions, l’évasion célèbre d’El Chapo, le trafiquant de drogue mexicain considéré comme le plus dangereux du monde. Le 15 juillet 2015, Joaquin Guzman est dans sa cellule. Il se glisse du côté de la douche située dans l’angle mort de la caméra de surveillance. En fait, il s’engouffre dans un trou de cinquante centimètres carrés qui le mène directement à un tunnel creusé à plus de dix mètres de profondeur. Ce tunnel fait un kilomètre et demi et l’emmène vers la liberté.

En 2020, on dénombre 10 évasions en Belgique. Un détenu s’est évadé de la prison de Wortel, sept autres se sont échappés de deux établissements à régime semi-ouvert et deux autres ont réussi à s’échapper de leur chambre d’hôpital. Ces histoires sont parfois spectaculaires, parfois rocambolesques. Retour sur des évasions qui ont marqué l’histoire pénitentiaire.

Cette évasion spectaculaire n’a été possible que grâce à l’aide de complices à l’extérieur de la prison, mais aussi à l’intérieur. Plusieurs fonctionnaires ont été inculpés et placés en détention. Six mois plus tard, l’homme le plus recherché du Mexique était retrouvé.

Technique n°2 : l’hélicoptère

Certains détenus, au lieu de s’engouffrer sous terre, tentent de s’échapper par les airs. Le 25 septembre 2020, la prison de Forest et son quartier pour femmes de Berkendael ont été survolés par un hélicoptère. À son bord, un pilote et trois individus armés. Le pilote avait été pris en otage à l’aéroport d’Anvers-Deurne et forcé de survoler Bruxelles. La mésaventure s’arrête là vu l’impossibilité pour le pilote de se poser. L’hélicoptère atterrit dans le Brabant wallon et les trois hommes s’enfuient.

Parfois, l’histoire est encore plus rocambolesque et audacieuse. Imaginez une femme qui apprend à piloter un hélicoptère pour venir libérer son homme détenu. Ce n’est pas le synopsis d’un téléfilm, c’est l’histoire de Nadine Bourgain et Michel Vaujour.