Euthanasie : l'Open VLD voudrait ouvrir un débat sur le droit à l'euthanasie après "une vie accomplie"

La présidente de l’Open Vld, Gwendolyn Rutten, estime que les temps sont mûrs pour ouvrir un débat sur le droit à l’euthanasie des personnes qui jugent que leur vie est "accomplie". "Non dans la précipitation mais dans le calme et la sérénité", plaide-t-elle ce mardi dans le quotidien flamand "De Morgen". "Nous libéraux croyons fermement que chacun doit avoir le droit d’être bien informé pour faire les bons choix et pouvoir prendre en main sa vie comme il le veut. Jusqu’au dernier jour".

Gwendolyn Rutten estime que le temps est venu pour un débat approfondi sur la "vie accomplie". "Le droit à l’autodétermination. Cela semble évident, mais ce n’est pas le cas […]. Depuis 2002, les malades incurables ne sont plus obligés de souffrir de manière insupportable. Ils peuvent décider eux-mêmes comment leur vie se termine dans la dignité. En tant que pays libéraux et avec nos voisins du nord, nous avons toujours été à l’avant-garde de cette lutte pour la liberté et l’autodétermination. Les Belges ont également adopté tous ces droits. Nous les prenons pour acquis". Et de citer le départ "voulu et serein" de l’athlète de haut niveau Marieke "Wielemie" Vervoort comme "preuve". Mais pour la présidente des libéraux du nord, le débat doit encore évoluer. Et de citer la nécessité de rendre l’euthanasie possible pour les personnes atteintes de démence, ou redoutant de l’être. Mais d’avancer aussi une nouvelle problématique.

La "vie accomplie"

La "vie accomplie" ou "voltooide leven" en néerlandais dans le texte. Le texte notamment paru ce week-end dans "Het Laatste Nieuws" de Lutgart Simoens, 91 ans, célébrité de la radio flamande. Elle ne souffre pas d’une maladie et a pu conserver une relative qualité de vie. Mais elle estime qu’elle a "suffisamment vécu" et préférerait "s’en aller paisiblement quand elle l’aura décidé". Sauf que les conditions inscrites dans la loi sur l’euthanasie ne le lui permettent pas, le suicide assisté n’est pas autorisé chez nous. "Je devrais d’abord souffrir de manière insupportable et irréversible. Donnez-moi une raison pour laquelle la souffrance devrait être insupportable ? Il n’y en a pas. Ce que je veux, c’est pouvoir m’endormir paisiblement, en pleine possession de mes moyens, sans douleur, et avant que je ne décline physiquement et mentalement. Cela devrait être le droit de chacun. Je veux que le législateur respecte le fait que cela doit être possible après une vie bien remplie", explique-t-elle.

Gwendolyn Rutten partage donc cette opinion. "Je suis d’accord avec elle. On doit pouvoir mettre un point final pas seulement lorsque l’on souffre de manière insupportable, mais aussi lorsque notre vie est accomplie et qu’on le réclame de manière explicite, librement, indépendamment et durablement. C’est un débat difficile, nous le savons. Parce que, où tracez-vous la ligne ? Est-ce que seules les personnes âgées sont autorisées à faire ce choix ou donnez-vous à tout le monde le droit de le faire ? Pouvez-vous tracer une ligne dans une société où les problèmes psychologiques sont encore trop souvent traités matériellement ? […]. Je n’ai pas toutes les réponses aujourd’hui. Mais il est grand temps d’ouvrir le débat […]. Aujourd’hui, il est temps d’élargir cette discussion. Sereine, ouverte et sans contrainte de temps, comme cela devrait toujours être le cas pour les questions éthiques. Le parlement fédéral est le lieu où le cœur du débat doit être. Pour que tous les partis puissent désormais prendre une position réfléchie et que nous puissions ensuite travailler sur une nouvelle législation". Fin de la carte blanche de Gwendolyn Rutten.

Peu ou pas de réactions politiques

Cet appel libéral flamand – déjà exprimé en fait lors d’un Congrès des Libertés en 2017 – demeure en effet jusqu’à présent isolé dans le monde politique. Le sp.a se dit ainsi étonné, les socialistes flamands essayant depuis un moment d’ouvrir le débat sur l’extension de l’euthanasie aux cas de démence, mais son initiative n’a pas été suivie jusqu’à présent, y compris par les libéraux.

La N-VA et le CD & V ne veulent pas, de leur côté, entendre parler d’une extension de la loi de 2002 sur l’euthanasie, tant que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une évaluation approfondie. Pas question donc d’ouvrir ce chantier dans l’immédiat, l’une des craintes étant de voir l’euthanasie sortir d’un contexte "médical". Qui alors ? Même le Vlaams Belang est sceptique, disant qu’il faudrait plutôt tout faire pour redonner "l’envie de vivre" à ceux qui estiment que leur vie est finie…

Côté PS et côté MR on n’est pas demandeurs non plus. "Un tel débat n’est pas à l’ordre du jour", nous dit-on, la priorité étant mise côté socialiste francophone sur un autre dossier autrement plus "chaud", la dépénalisation de l’avortement.

Autre prise de position, celle du co-président de la Commission fédérale de l’euthanasie, Wim Distelmans, très réservé. "S’il n’y a pas de cause médicale, personnellement, j’éprouve des difficultés", déclarait fin 2018 à "Bruzz" ce professeur de la VUB, pionnier en Belgique des soins apportés aux mourants. Le monde médical préférerait des avancées concernant les malades atteints de démence. Ils ne peuvent demander l’euthanasie que si la maladie n’est pas encore à un stade avancé ; s’ils perdent leur "conscience", alors ils n’entrent plus dans les critères de la loi. Mais quand perd-on cette "conscience" ? Et beaucoup pointent alors le cas de l’écrivain flamand Hugo Claus qui a ainsi voulu en finir, avant de connaître une déchéance inéluctable. Une exception à la règle, à la loi. Preuve que ce volet "euthanasie pour les personnes victimes de démence" est peut-être moins marginal que celui des personnes à "la vie accomplie"…