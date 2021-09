EuroSkills : les Red Bears belges repartent de Graz avec huit médailles

L’équipe belge s’est illustrée lors des épreuves du septième Championnat européen des métiers techniques et technologiques qui se sont déroulées à Graz, en Autriche, de jeudi à samedi. Au total, huit des vingt jeunes Red Bears ont été récompensés d’une médaille au cours de la cérémonie de clôture des EuroSkills dimanche. L’or est allé Louis Heyeres et Youssef Rami, qui concouraient en duo en intégration robotique, l’argent à Curtis Mulpas en cuisine et à Antoine Maréchal en technologie automobile, et le bronze à Harisson Reale et Pierre Schyns, qui participaient en binôme en mécatronique. Kevin Deltour en soudage et Laura Durieux en technologies du web ont quant à eux remporté une médaille d’excellence.

Les résultats ont été annoncés au Messe Congress de Graz après un compte à rebours galvanisant et une rétrospective de la compétition en images. Louis Heyeres et Youssef Rami, qui se sont distingués en intégration robotique, ont rejoint les autres médaillés d’or sur la scène sous les applaudissements de leurs camarades. Tous deux sont étudiants à l’HELMo (Haute École Libre Mosane) Saint-Laurent à Liège et se sont rencontrés lors d’un stage. Louis et Youssef avaient confié avant le début de la compétition que représenter la Belgique était une fierté et un honneur pour eux.