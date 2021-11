Europol : plus de 170 criminels arrêtés lors d'une opération visant des gangs de voleurs

Les forces de police de 17 pays européens, dont la Belgique, ont arrêté 174 criminels la semaine dernière lors d'une opération à grande échelle de plusieurs jours visant des gangs de voleurs, indique jeudi l'organisation de police européenne Europol.

Outre les arrestations, 27 voitures et plus de 200 marchandises, dont des armes et de la drogue, ont également été saisies.

Les forces de police ont contrôlé plus de 16.000 véhicules et 25.000 personnes. Des perquisitions ont aussi été effectuées et la police a contrôlé 800 lieux.

En Belgique, par exemple, un conducteur a attiré l'attention de la police avec sa conduite agressive, explique Europol. La police a trouvé des milliers d'euros en liquide, un pistolet d'alarme et de grandes quantités de cannabis et de cocaïne dans sa voiture.

Opération Trivium

L'"Opération Trivium", fondée en 2013, vise à lutter contre la criminalité avec une approche coordonnée. L'opération cible principalement les réseaux criminels qui utilisent l'infrastructure routière de l'Union européenne pour commettre des crimes au-delà des frontières nationales.

L'action conjointe des 17 pays visait à traquer les criminels restés sous le radar. Plus de 200 criminels ont été arrêtés dans une action similaire en avril.