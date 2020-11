Le secrétaire d’Etat à la digitalisation, Mathieu Michel, a fait l’effort de s’exprimer en néerlandais lors de son audition devant les députés de la Chambre. Un néerlandais hésitant qu’au nord du pays, certains n’ont pas hésité à relever dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Un exemple qui en rappelle d’autres. Si certains hommes politiques francophones, dont certains ont exercé des fonctions ministérielles s’expriment couramment ou quasi couramment dans la langue de Vondel et sont capables de débattre efficacement avec leurs homologues du nord du pays ou d’être interviewés en néerlandais par les médias flamands, d’autres ont plus de difficultés, même après avoir pris des cours intensifs.

La séquence se retrouve aisément sur les réseaux sociaux , , on y voit le nouveau secrétaire d’Etat à la digitalisation, le MR Mathieu Michel, répondre aux députés de la Chambre aux questions posées sur la politique qu’il entend mener. Une séquence d’un peu plus d’une minute, à laquelle des sous-titres en néerlandais ont été ajoutés, contribuant à mettre en évidence le faible niveau de néerlandais de l’interlocuteur. Si l’objet de ce tweet, était avant tout de s’interroger sur le point de vue du secrétaire d’Etat sur le rôle des médias sociaux dans le débat politique, force est de constater que les commentaires suscités par la séquence portent au moins autant sur les connaissances linguistiques de Mathieu Michel. " Wel een vlotte prater ", ironise Jan Coppens à propos du niveau de bilinguisme. " Die ondertiteling vind ik geweldig ", souligne " Roeland " qui trouve les sous-titres fantastiques ou encore " Als je het NL zo slecht spreekt, blijf dan FR praten (volg zo snel mogelijk een taalbad) ", réagit un autre commentateur, Patrick Vansteenkiste, pour qui mieux vaut s’exprimer en français lorsqu’on parle aussi mal le néerlandais et s’empresser de faire une immersion linguistique.

Ce n’est pas nouveau, la connaissance du néerlandais par les représentants politiques francophones fait souvent l’objet d’observations, surtout au nord du pays. Il y a une petite dizaine d’années, un quotidien flamand dressait un hit-parade des nouveaux ministres francophones de l’époque et évaluait leurs connaissances du néerlandais. A ce petit jeu, c’était le ministre cdH, Melchior Wathelet Jr qui s’en sortait le mieux, au coude à coude avec ses collègues Paul Magnette (PS) et Didier Reynders (MR). D’ailleurs, ces derniers ont toujours été de " bons clients " des médias du nord du pays, invités régulièrement à débattre et à s’exprimer, par exemple, sur les plateaux des chaînes de TV.

Lorsqu’Elio Di Rupo a été pressenti pour le job de Premier ministre, déjà, les médias du nord du pays se penchaient sur sa connaissance du Néerlandais et estimaient que le niveau n’était pas, à l’époque, suffisant. Pour le journaliste politique de la VRT, Yves Borms, ce n’était " pas évident de faire une interview avec M. Di Rupo parce qu’il sort difficilement de ses mots ". Et à la question " a-t-il le niveau pour participer à un débat télévisé ? ", la réponse était claire : " Non, je ne pense pas ".

Dans la même séquence, un autre commentateur politique de la VRT, Johny Vansevenant, faisait le parallèle avec Guy Verhoofstadt qui, lorsqu’il est devenu Premier ministre, avait un faible niveau de français.