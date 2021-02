Etudiants : le besoin pressant d’un retour à la normale sur la table du Comité de Concertation

Faut-il assouplir le confinement dans l’enseignement ? Plus de 200 professeurs du supérieur ont lancé cet appel au Comité de concertation qui se réunit vendredi.

La Flandre est en ligne avec l’idée d’une réouverture des auditoires pour 20% de la population étudiante à la fois. Du côté francophone, certains estiment que la jauge devrait être portée à 50%. Ce serait, déclare notamment Olivier Servais, Professeur à l’UCLouvain et signataire de l’appel, beaucoup plus simple à organiser et probablement plus sûr d’un point de vue sanitaire.

Retour progressif

La ministre de l’Enseignement supérieur francophone, Valérie Glatigny, espère aussi cette reprise en douceur. A côté des préoccupations sanitaires, le besoin d’un retour progressif à la normale, aux interactions entre les étudiants et avec leurs professeurs se fait de plus en plus ressentir, même si la situation n’est pas vraiment catastrophique : le résultat des tests de janvier montre en effet que davantage d’étudiants réussissent que les autres années.

Nécessaire délai entre la décision et son application

Si le Comité de concertation entrouvre la porte ce vendredi, encore faudra-t-il un certain temps pour adapter les dispositions. Difficile, explique par exemple le recteur de l’ULG, d’imaginer qu’une décision prise le vendredi soir soit applicable le lundi matin. Le changement – si changement il y a – ne sera pas immédiat.

Et dans le secondaire ?

Dans le secondaire également, on souhaite la fin des cours à distance. Actuellement, le régime est toujours celui du code rouge probablement jusqu'à Pâques. Si la situation s’améliore, on imagine aussi que les élèves puissent revenir en classe. Une date est avancée : le tournant pourrait se produire le 22 mars, peu avant les congés de printemps. Probablement pas pour toutes les classes mais au moins pour une partie… si le Comité de concertation et les experts qui l’assistent donnent leur feu vert vendredi.

