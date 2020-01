Etudiants boursiers : l’annulation des remboursements applaudie

"Victoire !" La Fédération des Etudiants Francophones (FEF) ne boude pas son plaisir après l’annonce du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’abandonner le recouvrement des allocations d’études indûment perçues. " C’est une excellente nouvelle, se réjouit Chems Mabrouk, la présidente de la FEF, ça va permettre à des milliers d’étudiants de souffler un peu car, outre l’aspect financier, cette somme à rembourser représentait une charge mentale énorme surtout en période d’examens." Le remboursement concernait plus de 3000 étudiants de Wallonie et de Bruxelles qui avaient continué de percevoir des allocations alors qu’ils n’y avaient plus droit.

La somme globale de 2016 à 2020 dépassait les 3 millions d’euros mais après plusieurs semaines de mobilisation et de négociation, le gouvernement vient d’annuler le processus de remboursement. "On demandait à des étudiants déjà en difficulté financière de rembourser des sommes atteignant parfois plusieurs milliers d’euros, c’était insupportable et cela créait un stress important. C’est pourquoi nous avons tiré la sonnette d’alarme et interpellé la ministre Glatigny en fin d’année, nous avons même manifesté au sein de son cabinet. Il a fallu le temps pour qu’elle et le gouvernement fassent marche arrière et nous applaudissons évidemment ce revirement."