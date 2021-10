Étudiant congolais menacé d’expulsion : Sammy Mahdi défend la décision des policiers, l'UCLouvain dit que l'étudiant était en ordre de frais d'inscription

C’est une affaire qui a agité l’actualité pendant plusieurs jours : celle de ce jeune homme congolais, Junior Masudi Wasso, venu étudié à l’UCLouvain, qui a été placé deux semaines en centre fermé, et menacé d’expulsion, car l’Office des Étrangers avait conclu qu’il "ne remplissait pas les conditions d’entrée". Après une mobilisation de la société civile, et des précisions apportées à son dossier, notamment par l’université néolouvaniste, il a finalement été admis sur le territoire.

Pour l’avocate de Junior Masudi Waso, c’est l’ingérence congolaise qui a finalement débloqué le dossier du côté belge. "Finalement, ce qui débloque le dossier, c’est que le président du Congo est intervenu, a convoqué l’ambassadeur belge au Congo" et lui aurait demandé des comptes sur la manière dont la Belgique traitait ses ressortissants.

La Belgique a-t-elle cédé aux pressions congolaises ? "Ce n’est pas comme ça que ça se passe la politique", rétorque le secrétaire d’État à l’Asile sur le plateau de notre matinale radio.

"Dans ce dossier, il est important à préciser que le jeune homme avait un visa D, un visa étudiant, mais ce n’est pas la seule condition pour entrer. Une fois qu’on arrive sur le territoire belge, on doit remplir plusieurs autres conditions : il faut être sûr des raisons pour lesquelles une personne vient dans un pays."

Comme Junior Masudi Wasso n’avait pas payé entièrement son droit d’inscription à l’UCLouvain en arrivant sur le territoire, il a été questionné, "et sur base de ce questionnement, et du fait qu’il n’a pas payé son droit d’inscription, il est logique que la police en déduise que le jeune homme n’a pas le droit à être sur le territoire belge car il n’est pas là pour étudier." Une version qui n'est pas soutenue par l'UCLouvain.

" Il avait payé la part des frais nécessaire à son inscription " selon l'UCLouvain

Les nouveaux éléments qui ont débloqué la situation, c’est le fait qu’un paiement complet du minerval n’est pas nécessaire pour être officiellement inscrit à l’UCLouvain, et le fait que du Congo, "une instance s’est déclarée prête à payer les droits d’inscription." Le fait de ne pas devoir payer le minerval dans son intégralité pour être régulièrement inscrit est monnaie courante dans les études supérieures, cette disposition est d’ailleurs facilement trouvable sur le site internet de l’UCLouvain : le règlement des droits d’inscription stipule en effet que 50€ d’acompte, payés avant le 31 octobre, sont suffisants pour être inscrit, et que le reste du minerval doit être payé avant le 1er février.

Dans un communiqué, l'UCLouvain s'étonne d'ailleurs des arguments apportés par l'Office des étrangers, par rapport à ces frais d'inscriptions. "Dès son arrivée sur le territoire, Mr Junior Masudi Wasso était en possession de tous les documents nécessaires pour venir faire ses études à l’UCLouvain. Par ailleurs, il avait payé la part des frais nécessaire à son inscription avant d’arriver sur le territoire. Comme pour tout étudiant et conformément au décret, le solde des frais d’inscription doit être payé pour le 1er février au plus tard de l’année entamée et non au moment de l’inscription."

"L’université regrette le délai pris pour demander des clarifications malgré les interpellations répétées depuis des jours qu’elle se tenait à disposition des organes compétents pour des éclaircissements. L’université déplore le mauvais accueil qui a été réservé à son étudiant. Elle s’emploie désormais à s’assurer qu’il puisse faire face à la situation difficile qu’il a traversée et démarrer son parcours d’étude dans les meilleures conditions."

Le conseil des contentieux a conclu que le travail de la police a été fait de la bonne façon

Face à ce que certains dénoncent comme un possible excès de "zèle" des policiers, Sammy Mahdi argumente que beaucoup de personnes arrivent en Belgique avec un visa étudiant, mais pour d’autres raisons que les études. "Il faut contrôler la fraude, ces contrôles sont faits par la police. Si au final, le conseil des contentieux, le pouvoir juridique, conclut que le travail de la police a été fait de la bonne façon, il faut respecter l’état de droit."

Aux accusations de racisme, le secrétaire d’État répond que si "l’État belge était contre les étudiants d’une autre couleur de peau, ils ne viendraient pas." "C’est sûr qu’il y a de la xénophobie et du racisme dans notre société, mais je crois que dans ce dossier, ce n’est pas le cas."

Face aux plusieurs mobilisations de ces derniers mois sur la situation des migrants chez nous, notamment le dossier des sans-papiers grévistes de la faim, le secrétaire d'État souligne que "la migration sélective est importante, une migration proactive et réfléchie." Et de préciser que pour les grévistes de la faim de cet été, "le pouvoir politique ne va pas changer les instructions par rapport à la régularisation, je ne pense pas qu'il y aura d'autres grands mouvements de régularisation collective". Et de l'affirmer à nouveau : à la mi-juillet, à la fin du mouvement de grève de la faim de sans-papiers, "les règles sont restées les mêmes", il n'y a pas eu d'offres spéciales pour ces grévistes à l'époque. "C'est ce que certains ont espéré, et c'est une mauvaise chose. On ne peut pas faire passer le message, 'Arrêter de boire, arrêter de manger', et vous serez régularisés."