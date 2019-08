Etudes terminées? Vite au Forem avant le 8 août!

Si vous avez terminé vos études ou si vous décidez d'y mettre un terme, inscrivez-vous (de préférence avant le 8 août) au Forem ou chez Actiris "au stage d'insertion". Cette inscription n'est pas obligatoire mais elle donne un sérieux coup de pouce au moment de chercher un job.



Les droits

Dès l’inscription, le Forem met à disposition ses services, ses conseils, ses offres d’embauche, éventuellement ses formations.

La démarche permet aussi aux moins de 25 ans de préserver le droit aux allocations familiales et la possibilité de rester repris sur la mutuelle des parents.



Les obligations

Pendant le stage, il est indispensable de répondre à des offres, de rechercher un emploi, de postuler, bref d’être actif. Le Forem convoque d’ailleurs régulièrement les stagiaires et jauge, à deux reprises au moins, leur investissement. Si l’évaluation est négative, le droit aux allocations de chômage (après 310 jours de stage) est postposé.



Quand s’inscrire ?

Si l’étudiant stoppe prématurément son parcours scolaire, il a tout intérêt à s’inscrire immédiatement. Ceux qui terminent leur cycle peuvent s’inscrire dès que tous leurs examens sont réussis et que leur travail de fin d’études a été validé.

Ceux-là verront leur stage débuter le 1er août à condition qu’ils se soient présentés au Forem entre la fin de leurs études et le 8 août. Pour les retardataires ou ceux qui doivent présenter une deuxième session, le stage d’un an commencera à la date de l’inscription.



Quelles chances de trouver un emploi ?

Aujourd’hui, environ 62% des nouveaux inscrits trouvent un job dans les six mois. Et ce chiffre progresse. Mais si ça ne fonctionne pas, le Forem propose aussi des formations.

Sachez encore qu'il est possible d'effectuer ces démarches dans un centre du Forem, dans une Maison de l'Emploi ou encore directement sur le site internet "jeunes" du Forem.