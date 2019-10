Et vous, laisseriez-vous mourir quelqu'un sans lui venir en aide? - © Tous droits réservés

La Semaine Viva - Ludovico Franchini de "Would You React?" - 12/10/2019 Cette histoire a fait un scandale : un homme de 45 ans est mort la semaine dernière (mercredi 2 octobre 2019) sur la Grand-Place de Courtrai, car personne ne lui est venu en aide. La victime était assise sur un muret, vers midi, lorsqu'elle a fait un malaise. Selon le parquet, huit personnes sont passées à côté du quadragénaire sans lui venir en aide. Les services de secours n'ont été alertés que bien plus tard et l'homme est décédé entre-temps. Un procès-verbal a été dressé pour négligence coupable, soit le fait d'omettre d'aider quelqu'un se trouvant en grand danger, et une enquête est ouverte. L’ASBL “Would you react” (littéralement “Comment réagiriez-vous ?”) sensibilise depuis plusieurs années sur la (non)-réaction et l’absence/la présence de solidarité dans des situations où des individus sont discriminés ou mis en danger (malaise, racisme, homophobie, harcèlement, etc.). Comment cette association est née ? Que faire lorsqu’on est confrontés à ce genre de situations ? Comment combattre la peur d’agir et l’indifférence ? A quels exemples frappants ont-ils été confrontés dans toutes les situations qu’ils ont pu tourner ? Ludovico Franchini est venu nous expliquer tout cela.