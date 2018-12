Et si on vivait à l'heure d'été un 21 décembre, ça changerait quoi? Le test en images

Nos confrères de la VRT se sont posé la question. Et la différence est marquante. Supposons que ce 21 décembre (solstice d'hiver et jour le plus court) se soit déroulé à l'heure estivale. Le soleil se serait levé une heure plus tard et nous aurions eu une heure de clarté en plus en soirée. Pour mieux visualiser ce scénario, la vidéo réalisée par la VRT pourra vous aider.

A quoi ressemblerait le jour le plus court, à l'heure d'été? - © Tous droits réservés

Supposons que notre pays ne soit pas passé à l'heure d'hiver à la fin du mois d'octobre, le soleil se serait levé à 9h42 ce 21 décembre. Dans la soirée, nous aurions eu une heure de lumière en plus. Le soleil se serait ensuite couché à 17h39.

A quoi ressemblerait le jour le plus court, à l'heure d'été? - © Tous droits réservés

Abolition du changement d'heure? On l'a dit au dernier changement d'heure: c'était sans doute un des derniers. Dans une directive proposée par la Commission européenne, il est en effet prévu que chaque État membre devra, au plus tard en avril 2019, notifier de façon permanente l'heure d'été ou d'hiver. Le dernier changement obligatoire aurait donc lieu le 31 mars 2019 pour l'heure d'été, le 27 octobre 2019 pour ceux qui choisissent l'heure d'hiver. Des délais qui n'ont de réalité que sur le papier, car la mise en œuvre d’une telle décision dès 2019 est jugée "prématurée", pour certains. Impact sur la santé Et puis, il y a les conséquences sur la santé. Comme le jour tombe plus tard en été, on a plus de mal à s’endormir. La luminosité plus tardive retarde la sécrétion de la mélatonine – l'hormone du sommeil, ce qui peut réduire le temps de sommeil et ainsi augmenter le nombre et la gravité des accidents cardiaques pendant au moins sept jours après le changement d'heure, et augmenter la fréquence des accidents du travail et de la circulation.

A quoi ressemblerait le jour le plus court, à l'heure d'été? - © Tous droits réservés

Selon le Dr Marc Schwob: "Changer d'heure provoque entre autres des troubles du sommeil et de l'attention. Les enfants et les personnes âgées sont particulièrement touchés et mettent environ une semaine pour s'adapter aux nouveaux horaires". ►►► Check Point: l'heure d'été a-t-elle vraiment plus d'inconvénients que d'avantages? Et l'énergie? C'est une directive européenne de 2001 qui règle actuellement le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été et inversement. Tous les États européens changent d'heure le dernier week-end de mars et le dernier week-end d'octobre. Mais la (ré)introduction de l'heure d'été remonte en fait à 1977. Elle obéissait à un objectif d'économiser l'énergie, bien que l'efficacité de cette mesure soit contestée.