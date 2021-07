Et si on essayait l’humilité, en politique ? (Podcast)

Dans le premier épisode de la série " Démocratie en Question(s) ", Arnaud Ruyssen et Jonathan Remy partent à la rencontre de " ceux qui ne croient déjà plus " en notre modèle de démocratie. Perte de confiance, défiance, complotisme… Comment le fossé s’est-il creusé et surtout comment renouer le fil entre citoyens et Politique ?

Parmi les experts interrogés, l’anthropologue de l’UCLouvain, Jacinthe Mazzochetti estime notamment que les politiques devraient davantage oser un discours humble, oser reconnaitre leurs erreurs : " c’est quand même très rare d’avoir une prise de parole, au niveau du politique… qui va admettre là où on a foiré, là où on n’a pas encore de réponse, là où on est en chemin… "

Pour elle, qui s’est beaucoup penchée sur les mouvements complotistes et les phénomènes de défiance : " il y a une véritable attente pour ça, dans la population. Il faudrait oser une forme de rétrospection honnête et modeste, pouvoir reconnaitre des échecs et proposer d’autre voies davantage en concertation avec la société civile "

Au rayon solution également, Edgar Szoc, auteur de l’ouvrage " Inspirez conspirez " estime que les politiques doivent aussi veiller à une véritable écoute des mouvements citoyens : " quand ils portent un projet et qu’ils voient une forte mobilisation autour de ce projet, ils doivent penser que la réponse qu’ils vont apporter à cette mobilisation a de l’intérêt au-delà du projet lui-même. Démontrer aux citoyens que leur voix peut être entendue, en quelque sorte – pour parler en langage économique – abaisser le seuil d’entrée au politique ".