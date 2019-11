Et pourquoi pas un gouvernement belge dirigé par des experts?

L’idée, originale mais peu orthodoxe, est lancée par le CD & V Joachim Coens, homme politique de 53 ans bourgmestre de Damme. Ingénieur industriel de formation, il est aussi candidat à la présidence du parti social-chrétien flamand. Et il est clair : étant donné le nœud politique actuel, il serait utile de mettre sur place un gouvernement composé d’experts issus de différents secteurs. C’est ce qu’il a déclaré dans le quotidien flamand Het Laatste Nieuws. Il en tire un constat accablant : "Nous sommes plus de cinq mois après les élections du 26 mai, presque onze mois après la chute du gouvernement Michel, et personne, peut-être même pas le Roi, ne sait comment procéder lundi. Est-ce que quelqu’un va vraiment commencer la formation ? Je n’ai pas l’impression que nous sommes à la veille de la grande avancée, malheureusement.”

Et il poursuit : " Quel citoyen, quelle entreprise veut encore mettre son destin entre les mains de personnes qui refusent de travailler ensemble ? " Evoquant le budget en déliquescence, il conclut : " Si les partis ne réussissent plus, les autres doivent le faire."

En attendant, les deux préformateurs sont effectivement attendus chez le Roi demain, lundi. Le socialiste Rudy Demotte et le N-VA Geert Bourgeois doivent lui faire un rapport de leur mission entamée il y a un mois.