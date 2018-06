Eric Lomba sera la tête de liste PS du district de Huy aux élections provinciales

La campagne des six candidats PS du district de Huy aux élections provinciales du 14 octobre prochain a été lancée vendredi avec la présentation de la liste, qui sera menée par l'actuel conseiller provincial et bourgmestre de la commune de Marchin, Eric Lomba.

La liste PS du district de Huy comporte six candidats. Cette liste est renouvelée à 50%, puisqu'elle comporte trois nouveaux candidats.

"Nous avons bien conscience que l'image de ce niveau de pouvoir ne joue pas en notre faveur. Depuis quelques temps maintenant, on parle de supprimer les provinces, pas en terme géographique, mais en terme de pouvoir. Pourtant, son importance est capitale tant la province est fédératrice et permet la mise en place et l'aboutissement de projets au profit des communes. C'est un niveau de pouvoir qui permet de jauger les besoins des communes et d'y apporter sa contribution. Ne parlons même pas de l'enseignement provincial qui touche 3.000 enseignants, 9.000 élèves et 12.000 étudiants en promotion sociale", a expliqué M. Lomba.

Les candidats ont insisté devant la presse sur le regroupement des compétences permettant une efficacité plus accrue à savoir: l'enseignement et la formation; la culture et le sport; la santé et le social; l'économie, l'agriculture, la ruralité et le tourisme; et enfin le soutien aux communes et aux supracommunalités.

Avec un budget de 275 millions d'euros, la province de Liège compte 1,1 million d'habitants répartis sur 84 communes.