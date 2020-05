Eric Domb : "On s'attend à une année très difficile, mais l'existence de Pairi Daiza n'est pas menacée"

Ce mercredi, le Conseil national de sécurité a annoncé les mesures de la prochaine phase du déconfinement qui commencera lundi 18 mai. Parmi les "quelques" bonnes nouvelles annoncées par Sophie Wilmès, la réouverture des parcs animaliers et des zoos. Une réouverture sous très strictes conditions. Qu’à cela ne tienne, pour le patron de Pairi Daiza, Eric Domb c’est une bonne nouvelle et le parc est prêt.

De grandes difficultés

Et il était temps, les pertes économiques du parc sont conséquences, estimées à près de 30 millions d’euros depuis le début du confinement. D’ailleurs, Pairi Daiza a annoncé il y a quelques jours, devoir se séparer de 23 collaborateurs. "Nous avons de grandes difficultés", concède Eric Domb.

Néanmoins, dit-il, l’économie du parc est saine. "Je crois que ce qui nous a permis de survivre jusqu’ici, ça a toujours été une règle très simple, c’est une transparence totale vis-à-vis de nos banquiers, des partenaires qui nous ont fait confiance depuis le début. Et donc, très rapidement, courant du mois de mars, nous avons commencé à réfléchir à un tableau prévisionnel de la trésorerie du parc à la fin de la saison", a ajouté le président et fondateur. Donc oui, les difficultés sont réelles.

100.000 euros de frais par jour

D’autant que malgré la fermeture due au confinement, le parc a continué à travailler, ne serait-ce que dans le soin apporté aux animaux. Le président a fait le calcul, cette charge, entre la nourriture et les soins, revient à près de 100.000 euros par jour. "Donc, oui, on s’attend effectivement à de très mauvais chiffres. Cela ne met pas en péril l’existence même du parc, sauf évidemment si le virus devait se remontrer très agressif à l’automne ou en hiver et qu’une nouvelle période de confinement devait être décidée", indique Eric Domb. Et d’ajouter, "on ne peut pas rester indéfiniment dans un frigidaire".

Une lueur d’espoir ?

Malgré les difficultés, Eric Diomb l’assure, le parc pourra résister au choc prévu, "mais on ne pourra pas faire ça des années, c’est sûr, nuance-t-il. Et face à la crise économique qui s’annonce il n’a pas l’intention d’augmenter le prix des tickets d’entrée.

"Il faut bien quand même bien se rendre compte, on ne le voit pas encore, mais nous allons au-devant d’une extrêmement grave crise économique, et donc le budget des ménages va sérieusement être détérioré dans les semaines, dans les mois qui viennent. Il serait donc totalement irresponsable de revoir à la hausse le montant du prix d’entrée. Nous allons donc assumer cette situation", analyse ainsi le fondateur de Pairi Daiza.