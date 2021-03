Epidémie de bronchiolites : les réanimations pédiatriques sont saturées

La bronchiolite est arrivée avec 3 mois de retard. Cette maladie des voies respiratoires, qui touche les nourrissons et les jeunes enfants, connaît un pic généralement vers décembre, janvier. Cette année, elle sévit au printemps et sature les réanimations pédiatriques, avec des conséquences pour les adultes aussi.

Plus de lits pour les adultes

Ce week-end de fin mars, toutes les places de réanimation pédiatrique étaient pleines, dans tout le pays. Le chef de réanimation pédiatrique de l’hôpital de Jolimont, à La Louvière, le docteur Jean Papadopoulos, a prévenu ses collègues des autres unités : "Nous ne pourrons pas vous aider cette fois-ci".

Le personnel des unités pédiatriques a beaucoup aidé depuis le début de la pandémie du coronavirus. Médecins, infirmier.ères, aide-soignant.es, kinésithérapeutes, ont été enrôlés dans les unités Covid. " Nous avons l’habitude d’accueillir aussi des adultes avec des pathologies autres que le covid et qui n’ont pas trouvé de place dans l’unité adéquate. Mais la nuit dernière, nous avons dû refuser un patient par manque de lit".

Des transferts courants chaque année

Chaque année, lors du pic de l’épidémie de bronchiolite, "il est habituel que les hôpitaux aient recours aux transferts de patients, "mais pas que les lits de réanimation soient saturés", s’inquiète le docteur Papadopoulos. Le sud du pays est généralement touché environ 3 semaines après la Flandre, Bruxelles faisant en quelque sorte tampon. "Mais nous devons déjà transférer de plus en plus loin alors que le pic ne fait que commencer. Il faudra que le gouvernement en tienne compte dans le mois qui vient, sinon… "

Le chef de réanimation pédiatrique de Jolimont rappelle que son unité "n’a pas d’existence officielle, mais existe "de fait" et coûte très cher". Légalement, la réanimation pédiatrique fait partie intégrante de celle des adultes et les hôpitaux ne veulent pas investir plus qu’il ne faut dans ces services-là". Chaque année, il manque de lits

La bronchiolite mais aussi d’autres infections respiratoires

Toutes les infections respiratoires habituelles de l’hiver ont patienté jusqu’à ce début de printemps. La bronchiolite mais aussi les infections à pneumocoques typiques de la saison hivernale sévissent en ce moment, sauf la grippe, grande absente de cette année. Deux explications possibles à ce retard, selon Jean Papadopoulos : "soit le covid a perturbé le cycle des virus de façon naturelle, soit les gens ont complètement relâché les mesures de précaution".

La bronchiolite touche principalement les enfants de moins de 2 ans. Elle est dangereuse pour les enfants de moins de 3 mois et principalement pour les nourrissons de 3 à 6 semaines. Le placement en réanimation est alors nécessaire.