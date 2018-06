Environ 5000 personnes manifesteront lundi à Namur contre la réforme des APE

Environ 5000 personnes sont attendues lors d'une "concentration syndicale" organisée en front commun par la CSC et la FGTB contre la réforme des Aides à la promotion de l'emploi (APE) lundi matin, à Namur, a indiqué la police locale. Le cortège débutera depuis la place de la Gare Fleurie à Jambes et se terminera sur la place Saint-Aubain à Namur vers 12h30.

Le gouvernement wallon a approuvé en deuxième lecture jeudi, la réforme des APE portée par le ministre régional de l'Economie, Pierre-Yves Jeholet (MR). Les syndicats (FGTB-CSC) dénoncent la manière dont cette réforme a été préparée et s'inquiètent de l'impact de celle-ci sur l'emploi. Par une "concentration syndicale" organisée lundi à Namur, l'objectif est de lancer un signal au gouvernement et en particulier au ministre afin de lui faire part des inquiétudes dans ce dossier.

Le rendez-vous est fixé dès 9h00 sur la place de la Gare Fleurie à Jambes où un cortège débutera vers le centre-ville à 10h30. Il passera notamment par le pont de Jambes, le pont de France, la gare de Namur et la rue de Bruxelles pour se terminer place Saint-Aubain, où des prises de paroles seront organisées.

Au vu du nombre de manifestants attendus, des impacts "importants" sur la circulation sont annoncés. Certains axes routiers seront momentanément déviés par la police présente aux carrefours et de longues files pourraient se former sur l'ensemble des grands axes aux abords de la ville de Namur. La circulation des bus sera elle aussi impactée. La police conseille ainsi aux usagers, dans la mesure du possible, d'adapter l'horaire de leurs déplacements.

La fin de la manifestation est prévue pour 12h30.