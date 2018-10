Entretien d'embauche: voici les questions auxquelles vous ne devez pas répondre

Les questions auxquelles vous ne devez pas répondre

Êtes-vous enceinte ou comptez-vous l’être ?

Combien d’enfants avez-vous ?

Quel est l’âge de vos enfants ?

Avez-vous eu un cancer ?

Avez-vous le sida ?

Quelle est votre religion ?

De quelle tendance politique êtes-vous ?

Quel est votre poids ?

Êtes-vous divorcée ?

Une étude de l’institut de l’égalité des chances entre les hommes et des femmes rapporte qu’1 femme sur 4 déclare avoir été interrogée sur sa grossesse lors d’un entretien d’embauche. Chaque année, l’institut reçoit 1000 signalements par an de propos de certains employeurs liés grossesse et maternité. Les recours en justice sont possibles et si il est prouvé que l’employeur est sorti des questions d’usage, l’employeur pourrait être obligé de payer 6 mois de rémunération en brut.