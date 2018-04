Entreprises incommodées par des travaux publics: modalités de paiement de cotisations ONSS assouplies

L'Office national de sécurité sociale (ONSS) a élaboré une procédure plus souple de paiement des cotisations sociales pour les entreprises incommodées par des travaux publics. "Il s'agit d'une amélioration sensible qui permet aux entreprises saines de survivre et de continuer à travailler", a salué lundi le ministre de l'Économie, Kris Peeters (CD&V).

Souvent, les entrepreneurs confrontés à des travaux publics de longue durée ou qui dépassent leur durée prévue ont des difficultés de paiement temporaires qui prennent spontanément fin lorsque les travaux sont achevés.

"Suite au retard dans l'exécution des travaux aux Leien à Anvers, j'ai proposé d'élaborer, pour les entreprises, une procédure plus simple pour obtenir des facilités de paiement de cotisations ONSS", a expliqué Kris Peeters.

Un plan d'apurement de 12 mois

Désormais, les entreprises concernées par une telle situation peuvent obtenir un plan d'apurement de 12 mois, voire 24 mois dans des cas exceptionnels, et, le cas échéant, la remise d'éventuelles majorations de cotisations et d'amendes.

La procédure assouplie ne nécessitera la délivrance que de trois documents: un certificat délivré par la commune attestant du gêne, le compte d'exploitation de l'entreprise pour établir qu'il ne s'agit pas de difficultés de paiement d'ordre structurel et enfin un plan de trésorerie qui doit permettre de fixer la durée du plan d'apurement et le montant mensuel.