Entrée en service de la zone 30 dans le centre de Huy

Le centre-ville de Huy devient une zone 30 à partir de ce matin. Les différentes indications de cette limitation de vitesse ont été mises en place et la zone est donc désormais d’application. Ces aménagements d’un peu moins de 50.000 euros ont été financés à 80 pc par la Région wallonne et il va donc falloir lever le pied dans un vaste périmètre.

La zone 30 du centre-ville concerne en effet la rue l’Acosse, l’avenue Adolphe Chapelle, la rue l’Apleit, l’avenue des Ardennes, la rue des Augustins, la rue des Béguines, la rue du Cerf, la rue Pont des Chaînes, la rue de la Collégiale, l’avenue du Condroz, la rue du Coq, la rue des Croisiers (de l’immeuble portant le numéro 19 jusqu’au carrefour avec l’avenue du Condroz), l’avenue Delchambre, la rue Delloye-Matthieu, la rue des Esses, la chaussée des Forges (de l’immeuble portant le numéro 4 jusqu’au carrefour avec la rue des Trois-Ponts), la rue de la Fortune, la rue des Foulons, la rue Grégoire Bodart, la rue de l’Harmonie, la rue de l’Hôpital, l’avenue du Hoyoux, la rue de Montmorency, la rampe d’Orval, la rue du Pont, la rue de la Résistance, la rue des Rôtisseurs, la rue Saint-Mengold, la rue Saint-Mort, la rue Saint-Rémy, la rue des Soeurs Grises, la rue Sous-le-Château, la place St-Jacques, la place du Tilleul, la rue Vankeerberghen et la rue pont des Veaux.

" Toute la rive droite, ce qu’on appelle l’hyper centre, est à 30 km/h. Pour ce faire, nous avons fait un effet de porte avec des bacs à fleurs aux différentes entrées du centre-ville afin que le conducteur qui entre dans la ville sache qu’il doit rouler de manière calme et paisible afin de pouvoir garantir une belle harmonie entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Cette zone 30, c’est du définitif. Des contrôles seront effectués mais on compte aussi sur la citoyenneté des différentes personnes ", commente Eric Dosogne, bourgmestre faisant fonction.