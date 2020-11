Entre 80 et 90 arrestations administratives après un rassemblement pour Adil à Anderlecht

La police dénombre entre 80 et 90 arrestations administratives en lien avec le rassemblement d’une centaine de personnes vendredi en début d’après-midi, vers 14h00, rue Van Lint, non loin de la place du Conseil à Anderlecht, où des troubles avaient également été constatés jeudi soir, a indiqué la porte-parole de la police de Bruxelles-Midi (Anderlecht, Forest et Saint-Gilles) Laziza Sadik.

Plusieurs procès-verbaux ont été établis, mais la police n’est pour l’instant pas en mesure de préciser les infractions mentionnées. La manifestation et les arrestations ont pris fin vers 15h30.

La situation est ensuite redevenue calme. Une voiture a cependant encore été incendiée rue Rossini. "Les arrestations ont pu se faire relativement dans le calme", a estimé la porte-parole de la police.

Elle ajoute qu’il n’y a eu aucune rébellion lors des interpellations. Il n’y a, selon elle, pas eu usage de gaz, ni de recours à l’arroseuse. Aucun jet de projectile n’a été mentionné, ce qui avait été le cas lors du rassemblement de jeudi soir. Il s’agit, d’après les éléments en sa possession, de personnes se revendiquant anarchistes.

Cependant, les événements sont à mettre en lien avec l’annonce, jeudi matin, d’une demande de non-lieu pour les policiers, dans le cadre de l’enquête sur le décès d’Adil.

Ce jeune Anderlechtois de 19 ans est décédé en avril dernier à la suite d’une course-poursuite avec la police. Jeudi soir, la police de la zone Bruxelles-Midi a recensé trois incendies volontaires de véhicules en marge d’un rassemblement d’une quarantaine de personnes à la place du Conseil.

Trois procès-verbaux judiciaires ont donc été rédigés et la police a procédé à une vingtaine d’interpellations administratives.