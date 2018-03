Entre 500 et 600 avocats ont formé "Justice Help" devant le Palais de Justice de Bruxelles

Entre 500 et 600 avocats et magistrats en toge, selon nos sources, se sont présentés sur la place Poelaert à Bruxelles mardi dès 15h00 pour former en lettres géantes les mots "Help justice". Ils dénoncent le sous-financement de la justice et le sous-effectif, soutenus par de nombreux autres acteurs de justice et par des associations d'étudiants en droit

"#balance ton ministre", "faute de moyens la justice devient l'injustice", "les robes et les pauvres même combat", tels étaient leur message adressé au ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V) et au gouvernement.