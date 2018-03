Le ministre Bacquelaine n'exclut pas la reconnaissance de la pénibilité du métier d'enseignant

Une note gouvernementale reconnaissant la pénibilité

De nombreux enseignants pourraient accéder plus tôt que les autres à la retraite, si l'on s'en tient aux implications d'un document de travail du ministre des Pensions Daniel Bacquelaine (MR), circulant au gouvernement fédéral, écrit le quotidien flamand de Morgen, dans son édition de mercredi. Selon le journal, qui s'en réfère à plusieurs sources bien informées, la possibilité de voir nombre de professeurs accéder anticipativement à la retraite est grande.

Ceux qui donnent cours dans le primaire et le secondaire pourraient accéder, dans le cas le plus favorable, deux ans plus tôt que prévu à la pension. Les professeurs de maternelles et de l'enseignement spécialisé pourraient mettre un terme à leur carrière jusqu'à 4 ans plus tôt. Les professeurs dans l'enseignement supérieur et pour adultes ne seraient pas concernés.