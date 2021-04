Enseignement : vers une rentrée, le 19 avril, dans les mêmes conditions qu’avant Pâques

En préambule au Comité de concertation qui se réunira mercredi, les Communautés affinent leurs dispositifs pour la reprise des cours au lendemain des congés de Pâques. Hier, c’est le ministre flamand de l’Enseignement qui annonçait une reprise le lundi 19 avril pour les élèves des écoles de la Communauté flamande. Aujourd’hui, les acteurs de l’Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles ont fait le point sur la situation. Là, aussi, on se prépare à une reprise des cours en suivant, en grande partie, les règles déjà d’application juste avant les vacances de Pâques.

A l’instar de ce qu’a annoncé, pour les écoles flamandes, le ministre de l’Enseignement flamand, les élèves des écoles francophones reprendront aussi les cours.

Dès lundi 19 avril, les élèves de maternelle, de primaire et de première et deuxième secondaire retrouveront leurs classes, à l’école. Ils y suivront les cours en présentiel, comme c’était déjà le cas avant les vacances et la semaine de suspension des cours.

La question du port du masque pour les élèves de 5e et 6e primaire fait débat. Le port du masque n’a été recommandé à ces élèves qu’à partir du lundi 22 mars et rendu obligatoire à partir du 24 mars, soit pour seulement trois jours avant la pause de Pâques. Si du côté du ministre flamand de l’Enseignement, on souhaite d’imposer le port du masque, en classe, dès la 5e primaire, les avis sont nettement moins tranchés du côté francophone.